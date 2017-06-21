В Воронеже назвали лучшую улицу частного сектора
Победителя выбрали на заседании Штаба по проведению месячника по благоустройству.
Победителя выбрали на заседании Штаба по проведению месячника по благоустройству.
Во вторник, 20 июня 2017 года, стали известны результаты проводившегося в Воронеже конкурса по определению лучшей улицы частного сектора.
Конкурс проводили для поощрения самых активных воронежцев по результатам субботников, которые проводились в рамках месячника по благоустройству. Победителей выбирали на заседании Штаба по проведению месячника по благоустройству под председательство зампредседателя правительства региона Виталия Шабалатова.
Победителем в номинации «Лучшая улица частного сектора» стал ТОС «Уличный комитет № 45» Центрального района Воронежа. Он расположен на улице Танкиста Серебрякова.
По данным мэрии, на субботнике жильцы не ограничились тем, что привели в порядок улицу, но и по своей инициативе организовали праздник.