В Воронеже назвали лучшую улицу частного сектора

Во вторник, 20 июня 2017 года, стали известны результаты проводившегося в Воронеже конкурса по определению лучшей улицы частного сектора.

Конкурс проводили для поощрения самых активных воронежцев по результатам субботников, которые проводились в рамках месячника по благоустройству. Победителей выбирали на заседании Штаба по проведению месячника по благоустройству под председательство зампредседателя правительства региона Виталия Шабалатова.

Победителем в номинации «Лучшая улица частного сектора» стал ТОС «Уличный комитет № 45» Центрального района Воронежа. Он расположен на улице Танкиста Серебрякова.

По данным мэрии, на субботнике жильцы не ограничились тем, что привели в порядок улицу, но и по своей инициативе организовали праздник.