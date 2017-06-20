Синоптики сообщили, какая погода ожидает казахстанцев в среду, 21 июня
Прогноз погоды на 21 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 21 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане в среду переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов по Цельсию, днём от 28 до 30 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днём будет +31…+33 градусов по Цельсию.
На территории Карагандинской области в среду будет переменная облачность, без осадков. Ветер
В Акмолинской области ночью и днём кратковременный дождь. Местами гроза, возможен град. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла. Днём от 22 до 27 градусов тепла, местами +30. Ветер местами 15−20 м/с.
В Актюбинской области местами дождь, гроза, град. Ветер
В Алматинской области 21 июня местами будет кратковременный дождь, гроза. Ночью +17… +22 градусов, днём 28−33 градусов тепла. Ветер при грозе местами 15−20 м/с.
В Атырауской области также местами дождь и гроза. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Температурный фон днём составит +21…+26 градусов по Цельсию. Ветер местами 15−20 м/с.
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В Жамбылской области ночью и днём кратковременный дождь, гроза. Ночная температура по области составит +17…+22 градусов. Днём +33…+38 градусов. Порывы ветра при грозе 15−20 м/с.
В Костанайской области переменная облачность, утром и днём кратковременный дождь, гроза. Ночью на территории региона ожидается от +13 до +15 градусов по Цельсию, днём +22…+24. Усиление ветра с порывами до 20 м/с.
В Кызылординской области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днём от +34 до +39. Ветер западный 9−14 м/с. Порывы при грозе до 20 м/с.
В Мангистауской области местами дождь, сильная гроза, порывистый ветер 15−20 м/с. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию, местами +38.
В Павлодарской области местами дождь с грозой. Температура воздуха составит от +10 до +15 градусов ночью, и от +25 до +30 днём.
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