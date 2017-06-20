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19:16 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики сообщили, какая погода ожидает казахстанцев в среду, 21 июня

Прогноз погоды на 21 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Источник: Informburo.kz

В Астане в среду переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов по Цельсию, днём от 28 до 30 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днём будет +31…+33 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в среду будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Ночью температура воздуха 15−17 градусов тепла, днём ожидается +27…+29.

В Акмолинской области ночью и днём кратковременный дождь. Местами гроза, возможен град. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла. Днём от 22 до 27 градусов тепла, местами +30. Ветер местами 15−20 м/с.

В Актюбинской области местами дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Порывы достигнут скорости 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов по Цельсию.

В Алматинской области 21 июня местами будет кратковременный дождь, гроза. Ночью +17… +22 градусов, днём 28−33 градусов тепла. Ветер при грозе местами 15−20 м/с.

В Атырауской области также местами дождь и гроза. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Температурный фон днём составит +21…+26 градусов по Цельсию. Ветер местами 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области в среду переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов. Днём от +18 до +23 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер местами 15−20 м/с. Температура воздуха составит от +15…+20 градусов ночью и до 32−37 градусов тепла днём.

В Жамбылской области ночью и днём кратковременный дождь, гроза. Ночная температура по области составит +17…+22 градусов. Днём +33…+38 градусов. Порывы ветра при грозе 15−20 м/с.

В Костанайской области переменная облачность, утром и днём кратковременный дождь, гроза. Ночью на территории региона ожидается от +13 до +15 градусов по Цельсию, днём +22…+24. Усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В Кызылординской области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днём от +34 до +39. Ветер западный 9−14 м/с. Порывы при грозе до 20 м/с.

В Мангистауской области местами дождь, сильная гроза, порывистый ветер 15−20 м/с. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию, местами +38.

В Павлодарской области местами дождь с грозой. Температура воздуха составит от +10 до +15 градусов ночью, и от +25 до +30 днём.

В Северо-Казахстанской области ночью местами дождь, днём местами сильный, с грозой. Порывистый ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха +10…+15 градусов, днём от +21 до +26 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области без осадков. Температура воздуха ночью 17−22 градусов тепла, местами +25. Днём +32…+37 градусов тепла, местами +40 градусов по Цельсию.

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