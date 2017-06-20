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19:14 (мск), источник: Tengrinews

«Убийственный» участок трассы Алматы — Астана «залатали»

Строители отремонтировали участок трассы республиканского значения Алматы — Астана, которые автолюбители назвали «убийственным», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее один из водителей в ночь с 15 на 16 июня попал в яму и помял два диска в 100 километрах от Алматы. Из-за того, что у него оказалось лишь одно запасное колесо, он вынужден был больше суток простоять там. По его словам, в тот день в яму попали еще пяти-шести машин.

Позже другой автолюбитель Кайрат Токанов рассказал, что в середине июня также «словил» яму на участке трассы Курты — Бурылбайтал. По его словам, он также помял два диска и вынужден был двое суток ждать помощи от знакомых.

Водители признались, что данный участок автотрассы является «убийственным» из-за большого количества ям на дорожном полотне.

Как сообщили в «Казахавтодор», на сегодняшний день состояние участка Курты — Бурылбайтал (120−343 километры) поддерживается за счет содержания автодорог республиканского значения.

В предприятии заверили, что на данный период ямы и выбоины на указанном участке ликвидированы, работы на прилежащих участках будут продолжены, а соответствующее Дорожно-эксплуатационное управление укомплектовано необходимым количеством материалов и техники.

«Данный участок был построен в 1968 году и прошел три межремонтных срока, требовавших проведение капитального ремонта. Межремонтный срок составляет 16 лет. С 2001 по 2003 годы автодорога Алматы — Астана была капитально отремонтирована. Однако указанный участок Курты — Бурылбайтал 120−343 километры в тот период не попал в число приоритетных направлений и соответствующую реконструкцию автодороги», — добавили в «Казахавтодор».

В предприятии отметили, что сейчас определяется подрядчик, который будет реконструировать участки автодороги Алматы — Астана на территории Жамбылской и Алматинской областей. Срок реализации данных проектов запланирован на 2017−2020 годы. Работы начнутся во второй половине текущего года.

«Во всех областях на постоянной основе ведется ежедневный текущий ремонт на автодорогах. РГП “Казахавтодор” считает приоритетным обмен с населением информацией, связанной с автодорогами республиканского значения. В связи с этим, просим водителей и пассажиров напрямую обращаться по номеру +7 7172 444 777, а также в диспетчерскую службу и приложение WhatsApp по номеру+7 771 7444 777. Постоянная обратная связь с водителями и пассажирами позволяет оперативно реагировать и решать вопросы по дорожной обстановке в рабочем порядке», — добавили в предприятии.

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