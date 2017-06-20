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22:23 (мск), источник: УНИАН

Очереди за биометрикой: жители оккупированного Донбасса массово оформляют загранпаспорта

Жители Донбасса массово оформляют заграничные биометрические паспорта. Они едут в прифронтовые города.

Источник: УНИАН

В частности, в Покровске очередь в миграционную службу люди занимают с ночи. Хотя гарантии, что биометрику удастся оформить быстро, нет. Ведь жителей оккупированных территорий перед тем, как выдать загранпаспорт, проверяют дополнительно.

«Это в столице процесс оформления заграничного паспорта — процесс полностью автоматизированный, здесь все происходит в душном помещении, вместо электронных табло — обычные бумажные списки», — говорится в сюжете.

Руководитель миграционного отдела рассказывает: на Донбассе процесс оформления загранпаспортов длится дольше, чем в других областях Украины, ведь большинство клиентов — жители оккупированных территорий.

Ранее пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук заявил, что для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности.

Чиновник уточнил, какие документы нужно предоставить дополнительно для подтверждения личности.

«Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, либо военный билет или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт», — отметил Полищук.

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