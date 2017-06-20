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22:19 (мск), источник: УНИАН

В Польше о статусе беженца попросили 5 тысяч украинцев с 2014 года — СМИ

С 2014 года о статусе беженца в Польше попросили 5 тыс. граждан Украины, в том числе 590 человек в 2016 и 140 — в 2017 году.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка.

«Сегодня в Польше находится 126 тыс. граждан Украины, которые имеют действительные разрешения на пребывание в Польше. Это лица, которые приехали на основе виз, и учитывая то, что хотели остаться здесь дольше, легализовали свое пребывание, получив разрешение на пребывание», — сообщил он.

Пресс-секретарь добавил, что «эти данные не охватывают тех иностранцев из Украины, которые имеют визы, дающие право на въезд в Польшу. Таких виз в прошлом году было выдано 1,2 млн. Только в этом году до конца мая было выдано 600 тыс. виз».

В 2017 году в воеводские управления в Польше поступило 53 тыс. заявлений о разрешении на пребывание в Польше. Дудзяк подчеркивает, что прежде всего «это заявления о разрешении на временное пребывание, максимум до трех лет. В основном в качестве причины пребывания на территории Польши называют работу».

Как сообщает Министерство труда, семьи и общественной политики, в 2017 году было подано около 740 тыс. заявлений о намерении трудоустройства работников из Украины, в результате чего выдано 72 тыс. разрешений на работу за период с января по май 2017 года.

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