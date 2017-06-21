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03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Долгожданный центр для бездомных животных появится во Владивостоке

Спонсоры проекта получат «мурчащее спасибо», стрит-арт на стене, именное дерево или статус ангела-хранителя центра.

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Долгожданный центр для бездомных кошек и собак появится на ул. Весенней во Владивостоке. Представители фонда «Умка» уже купили земельный участок и начали сбор средств на краудфандинговой платформе. Осталось за 75 дней собрать необходимые 1,5 млн рублей на строительство вольеров для собак, двухэтажного домика для животных и начать работы по благоустройству территории. Как рассказала корр. ИА PrimaMedia одна из инициаторов проекта Ксения Попова, даже если необходимую сумму собрать не получится, центру все равно быть. Благотворители, которые внесут свой вклад на Planeta.ru, получат презенты-вознаграждения: брелоки, магниты, позитивные терракотики, «мурчащее спасибо», стрит-арт на стене, именное дерево, а самые щедрые могут стать внештатным ангелом-хранителем центра.

— Каждый месяц под опекой фонда содержатся более 100 питомцев. Эти животные попадают к нам с улицы от людей, которые, как правило, увидели их и не смогли пройти мимо. Часто это пострадавшие или травмированные животные. Наша полная опека — это лечение, содержание, проведение тестов, анализов, стерилизация/кастрация, питание — словом, полный патронаж. Когда количество подопечных животных перевалило за 50, остро встал чисто территориальный вопрос — куда размещать животных? По факту наши подопечные кошки живут: в наших квартирах, где живем и мы сами, и у каждой из нас минимум 15 кошек дома; передержка — помещение, которые мы арендуем с ежемесячной оплатой; стационары в клиниках, которые делают нам скидку за лечение и содержание, хотя все равно это выходит недешево.

С собаками еще сложнее: сейчас мы арендуем очень небольшой — 2 сотки — участок загородом, где нет места для работы кинолога и нет места для теплых вольеров; и частные платные передержки (а это минимум 5 тысяч рублей в месяц за каждую собаку. Количество животных нуждающихся в нашей помощи и поддержке растет с каждым днем.

Ежемесячно «нависшая» аренда и страх того, что нас могут в любой момент попросить освободить площадь — это то, о чем мы думаем очень давно. Поэтому строительство Центра для бездомных животных очень необходимо. Мы сможем принимать в два раза больше животных, а это еще 100 спасенных мохнатых жизней! — рассказала представитель фонда «Умка» Ксения Попова.

Центр «Умка» — центр реабилитации и временной передержки животных, где единовременно смогут проживать 45 собак и 145 кошек. В Центре, по словам организаторов проекта, будет установлено 40 больших вольеров, отдельная площадка для работы кинолога, отдельные зоны выгула для собак. Также планируется строительство двухэтажного дома. На первом этаже будет ветеринарный кабинет и комнаты с вольерами для кошек, а на втором — комнаты для свободного проживания кошек, находящихся в ожидании хозяев.

— Первый и очень сложный этап, к счастью, мы уже преодолели. Участок куплен! Мы взяли кредиты, займы, накопления, обратились за помощью к хозяевам наших подопечных и подписчикам в социальных сетях и вот оно, счастье! 25 соток земли для будущего Центра наши! Сейчас второй этап — это благоустройство участка и подготовка его к строительству вольеров и двухэтажного домика. Стоит все немалых денег, например, земельные работы 300 тысяч рублей, проведение воды 160 тысяч, проведение электричества 270 тысяч, установка забора, ворот, калитки еще полмилиона рублей, уличное освещение 60 тысяч и асфальтирование коридоров между зонами 70 тысяч, плюс необходимы камеры видеонаблюдения, на них еще нужно 140 тысяч рублей, — поделилась Ксения.

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