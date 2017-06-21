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03:15 (мск), источник: Вести Иркутск

«Парасибириада» впервые стартует сегодня в Иркутске

В Иркутске впервые пройдёт «Парасибириада». Она открывается сегодня. Спортивные состязания соберут 120 людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Начнётся всё с соревнований по лёгкой атлетике и пауэрлифтингу. Также среди заявленных видов спорта — настольный теннис, шашки, волейбол сидя и дартс. Бороться за звание чемпионов будут представители 11 сибирских регионов. Торжественное открытие «Парасибириады-2017» состоится сегодня в 12 часов на стадионе «Труд». Вход свободный.

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