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02:21 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Трехкратный обладатель премии «Оскар», британский актер Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою карьеру. Об этом сообщил американский журнал Variety.

Источник: Reuters

«Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером, — приводит издание заявление его представителя Лесли Дарт. — Он невероятно признателен всем тем, с кем ему довелось работать в течение многих лет, а также своим зрителям».

Персона
Дэниэл Дэй-Льюис

Дарт отметила, что уход из профессии является «личным решением» Дэй-Льюиса и ни он сам, ни его представители не будут давать дальнейших комментариев по этому поводу.

60-летний Дэй-Льюис — единственный актер, являющийся обладателем трех премий «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Британец получил эти награды за фильмы «Моя левая нога» (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), «Нефть», (There Will Be Blood, 2007) и «Линкольн» (Lincoln, 2012). Свою последнюю роль он сыграл в картине режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (Phantom Thread), которая выйдет на экраны в конце текущего года.

Как напоминает Variety, многие ведущие кинокритики мира называют Дэй-Льюиса одним из лучших актеров современности. В 2013 году американский журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей в мире.

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