Трехкратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

Дарт отметила, что уход из профессии является «личным решением» Дэй-Льюиса и ни он сам, ни его представители не будут давать дальнейших комментариев по этому поводу.

60-летний Дэй-Льюис — единственный актер, являющийся обладателем трех премий «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Британец получил эти награды за фильмы «Моя левая нога» (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), «Нефть», (There Will Be Blood, 2007) и «Линкольн» (Lincoln, 2012). Свою последнюю роль он сыграл в картине режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (Phantom Thread), которая выйдет на экраны в конце текущего года.