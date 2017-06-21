Приморским лесам угрожают большой сосновый слоник и пушистый полиграф

Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, при проведении карантинных фитосанитарных мероприятий на территории Приморского края, специалистами филиала с начала летнего периода времени в приморских лесах зафиксирована активность вредителей леса.

Так, с началом тёплого времени года расширился видовой состав проявляющих активность лесных вредителей. Это усач желтопятнистый, корнежил тёмный, скрипун восьмиточечный, слоник большой сосновый, короеды шестизубчатый и влежный, а также лубоеды, лесовики, полиграф пушистый, а также другие вредители леса.

Как отмечают специалисты приморского филиала, с началом периода активности вредителей леса, в том числе и некоторых карантинных, наибольший вред причиняется лесным древесно — кустарниковым породам и плодовым культурам. При сильном объедании листьев уменьшается количество их семян и плодов, что приводит, в свою очередь, к недостаточному питанию в зимний период времени некоторых видов диких животных.