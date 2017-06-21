В Приморье вырастет тариф на электроэнергию
Дальэнергосбыт продлевает сроки приема показаний и рекомендует передать данные приборов учета с 20 по 30 июня.
Дальэнергосбыт продлевает сроки приема показаний и рекомендует передать данные приборов учета с 20 по 30 июня.
Дальэнергосбыт продлевает сроки приема показаний и рекомендует передать данные приборов учета с 20 по 30 июня. С 1 июля в Приморье начнут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения. Компания увеличивает сроки приема показаний в июне для максимально корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальэнергосбыт.
В соответствии Постановлением Департамента по тарифам администрации Приморского края № 73/1 от 26 декабря 2016 года тариф на электроэнергию для населения. Документ предусматривает дифференцированную оплату для жителей городских и сельских населенных пунктов.
Согласно Постановлению одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,83 рубля за
Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,47 рубля за
Напоминаем, передать показания электросчетчиков можно следующими способами:
— через сайт ПАО «ДЭК» www.dvec.ru без регистрации — раздел «Передача показаний»: (dvec.ru/pokazaniya);.
— по телефонам, указанным в квитанции или через Единый информационный центр ПАО «ДЭК» 8−800−333−0−444;.
— через
— SMS — сообщением на номер 8 -924−234−40−00;.
— по телефону обслуживающего отделения/РКЦ, номер которого указан в квитанции;.
— в абонентских пунктах и Центрах обслуживания потребителей;.
— через старшего по дому.
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