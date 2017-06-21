В Приморье вырастет тариф на электроэнергию

Дальэнергосбыт продлевает сроки приема показаний и рекомендует передать данные приборов учета с 20 по 30 июня. С 1 июля в Приморье начнут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения. Компания увеличивает сроки приема показаний в июне для максимально корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальэнергосбыт.

В соответствии Постановлением Департамента по тарифам администрации Приморского края № 73/1 от 26 декабря 2016 года тариф на электроэнергию для населения. Документ предусматривает дифференцированную оплату для жителей городских и сельских населенных пунктов.

Согласно Постановлению одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,83 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 3,15 рубля за киловатт-час, ночной — 1,14 рубля за киловатт-час.

Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,47 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,76 рубля за киловатт-час и за ночное — по 1 рублю за киловатт-час.

Напоминаем, передать показания электросчетчиков можно следующими способами:

— через сайт ПАО «ДЭК» www.dvec.ru без регистрации — раздел «Передача показаний»: (dvec.ru/pokazaniya);.

— по телефонам, указанным в квитанции или через Единый информационный центр ПАО «ДЭК» 8−800−333−0−444;.

— через Интернет-сервис компании «Личный кабинет»;.

— SMS — сообщением на номер 8 -924−234−40−00;.

— по телефону обслуживающего отделения/РКЦ, номер которого указан в квитанции;.

— в абонентских пунктах и Центрах обслуживания потребителей;.

— через старшего по дому.