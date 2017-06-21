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03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье взломали систему ГЛОНАСС

Сегодня, 21 июня, на постах Владивостокской таможни начали выдавать ПТС по «неофициальным» кнопкам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Таможня в Приморье начала выдавать паспорта транспортных средств на подержанные иномарки с системами «ЭРА-ГЛОНАСС», купленными не у агентов компании-оператора, сообщает ИА PrimaMedia. Прецедент взломал сложившуюся систему очередей и спекуляций, считают эксперты.

О покупке устройств напрямую у производителей разговоры велись давно. Ведь очередь и цена на дефицитные тревожные кнопки продолжает расти, и люди искали выход из сложившейся ситуации. Прецедент создали несколько компаний с неприморской пропиской, имеющих право на установку и идентификацию устройств в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Заветные терминалы они купили напрямую у производителей. Получили свидетельства безопасности колесных транспортных средств с номерами УВОЭС и предъявили пакет документов в таможню. В ведомстве взяли паузу для дополнительной проверки. Автомобилисты же подали жалобы на бездействие в Арбитражный суд Приморского края.

«Прямой запрет на приобретение оборудования у завода любым заинтересованным лицом не установлен. От имени АО “ГЛОНАСС” перепродажу могут осуществлять два официальных агента. Остальные действуют в собственных интересах, что не противоречит нормам российского законодательства», — отметили юристы.

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Сегодня, 21 июня, на постах Владивостокской таможни начали выдавать ПТС по «неофициальным» кнопкам, купленным не у агентов АО «ГЛОНАСС».

«Согласно пункту № 4 временного порядка, в таможенные органы предоставляются документы, необходимые для таможенного оформления и выдачи ПТС, включая полученный СБКТС и копию договора о приобретении абонентского терминала.

Указанные СБКТС с номерами приобретенных УВОЭС внесены в официальную базу данных Росаккредитации, добавили в ведомстве.

С начала работы временного порядка действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых в Россию, в Приморье ввезено 12,3 тысячи автомобилей. 2,8 тысяч машин хранятся на складах временного хранения, 9,5 тысяч забрали владельцы. Из них ПТС получили лишь 3,6 тысяч иномарок, сообщили во Владивостокской таможне.

Житель Приморья разоблачил систему ЭРА-ГЛОНАСС. ВИДЕО.

Созданная монополия породила не только многотысячную очередь ожидания более трех месяцев и различные мошеннические схемы, но и «черный» рынок, на котором стоимость кнопки достигает 100 тысяч рублей, и спекуляции, когда «свежая» машина получает кнопку быстрее давно стоящей в очереди.

Непрозрачный порядок распределения кнопок вызывает возмущение у автолюбителей. По мнению большинства представителей автомобильной общественности, самостоятельное приобретение устройств напрямую у производителей решает проблемы очередей и спекуляций. И позиция Владивостокской таможни подтвердила законность свободного рынка.

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