В Приморье взломали систему ГЛОНАСС

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Таможня в Приморье начала выдавать паспорта транспортных средств на подержанные иномарки с системами «ЭРА-ГЛОНАСС», купленными не у агентов компании-оператора, сообщает ИА PrimaMedia. Прецедент взломал сложившуюся систему очередей и спекуляций, считают эксперты.

О покупке устройств напрямую у производителей разговоры велись давно. Ведь очередь и цена на дефицитные тревожные кнопки продолжает расти, и люди искали выход из сложившейся ситуации. Прецедент создали несколько компаний с неприморской пропиской, имеющих право на установку и идентификацию устройств в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Заветные терминалы они купили напрямую у производителей. Получили свидетельства безопасности колесных транспортных средств с номерами УВОЭС и предъявили пакет документов в таможню. В ведомстве взяли паузу для дополнительной проверки. Автомобилисты же подали жалобы на бездействие в Арбитражный суд Приморского края.

«Прямой запрет на приобретение оборудования у завода любым заинтересованным лицом не установлен. От имени АО “ГЛОНАСС” перепродажу могут осуществлять два официальных агента. Остальные действуют в собственных интересах, что не противоречит нормам российского законодательства», — отметили юристы.