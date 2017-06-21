Жители Хабаровска попросили у Путина пешеходный переход

Жители семи новостроек на улице Малиновского вышли на стихийное собрание. Люди, которые получили квартиры в этом микрорайоне после наводнения, требуют пешеходный переход. С момента заселения прошло уже два с половиной года, и все это время жильцы добиваются обустройства «зебры» рядом со своими домами. Пытаясь решить проблему, хабаровчане дошли до администрации президента, сообщает портал «Губерния».

На другой стороне улицы Малиновского находятся детский сад, две школы и библиотека. Чтобы добраться до них, не рискуя жизнью, жителям новых домов приходится делать километровый «крюк».

«Нужно пройти туда, нужно пройти ровно столько же обратно, и еще пройти вглубь микрорайона. Это получается больше километра. Вместо того чтобы пройти [напрямую] — это будет 360 метров», — говорит местная жительница Елена Берицкая.

Два года назад на этом месте под колеса автобуса попали хабаровчанка и двое ее детей. Женщина получила сотрясение мозга, четырехлетний мальчик — ушиб мозга, а его годовалая сестра, которая упала с рук матери в момент столкновения, отделалась ушибами.

В январе 2017 года прокуратура Индустриального района потребовала оборудовать пешеходный переход, но в городском управлении дорог предложенную схему не одобрили, несмотря на то, что краевой минстрой выделил 600 тысяч рублей на установку знаков и нанесение разметки.

Сейчас вдоль проезжей части дорожники устанавливают бордюры, что, по словам местных жителей, только добавило неудобств.

«Перепрыгивать с коляской я не собираюсь. Недавно здесь положили бордюрный камень, то есть невозможно переехать с коляской, мне приходится делать полкилометра в ту сторону, полкилометра в другую сторону», — сказала жительница дома на Малиновского Ирина Амосова.

В среду, 14 июня, жильцы записали видеообращение к Владимиру Путину по поводу отсутствия пешеходного перехода. Их жалобу перенаправили в МВД и правительство Хабаровского края.