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04:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутян приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»

Горожане зажгут свечи в память о погибших в ВОВ.

Акция «Свеча памяти», которая приурочена к 76-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет в Иркутске 21 июня, сообщает пресс-служба городской мэрии.

У мемориала «Вечный огонь Славы» в ночь на 22 июня, накануне Дня памяти и скорби, традиционно будет дан оружейный залп, зажжена тысяча свечей, а на воду реки Ангары спущен траурный венок. Также пройдет трансляция фильма «Церковь и война» и видеороликов военной тематики.

Принять участие в акции могут все желающие иркутяне и гости города. Общий сбор объявлен 21 июня у мемориала «Вечный огонь» в 21:00. По окончании мероприятий для ветеранов и представителей старшего поколения будет предоставлен транспорт.

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