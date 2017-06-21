Иркутян приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти», которая приурочена к 76-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет в Иркутске 21 июня, сообщает пресс-служба городской мэрии.

У мемориала «Вечный огонь Славы» в ночь на 22 июня, накануне Дня памяти и скорби, традиционно будет дан оружейный залп, зажжена тысяча свечей, а на воду реки Ангары спущен траурный венок. Также пройдет трансляция фильма «Церковь и война» и видеороликов военной тематики.

Принять участие в акции могут все желающие иркутяне и гости города. Общий сбор объявлен 21 июня у мемориала «Вечный огонь» в 21:00. По окончании мероприятий для ветеранов и представителей старшего поколения будет предоставлен транспорт.