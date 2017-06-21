В День молодёжи иркутяне совместно напишут картину
День молодёжи отпразднуют в Иркутске 24 июня 2017 года. Как сообщает
День молодёжи отпразднуют в Иркутске 24 июня 2017 года. Как сообщает
В День молодежи в Иркутске откроется более 100 праздничных площадок, расположенных на бульваре Гагарина, островах Юность и Конный. В городе планируется провести фестиваль красок, концерт, дискотеку под открытым небом. Организаторы ожидают, что в праздновании примут участие около 8 тыс. человек.
Интерактивные площадки, рассчитанные на разный возраст участников, откроются на бульваре Гагарина в 12:00. «На парковке возле математического факультета ИГУ будет представлена выставка
На острове Конном интерактивные площадки откроются также в 12:00. С 13:00 до 18:00 здесь пройдет фестиваль красок, который будет сопровождаться выступлениями танцевальных коллективов.
На острове Юность рядом со сценической площадкой пройдут спортивные состязания. На самой сцене состоится литературный фестиваль с участием молодежных театральных коллективов.
«В этом году в День молодежи в Иркутск приедут гости:
Напомним, 24 июня на основании постановления правительства Иркутской области будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.