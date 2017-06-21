В День молодёжи иркутяне совместно напишут картину



В День молодежи в Иркутске откроется более 100 праздничных площадок, расположенных на бульваре Гагарина, островах Юность и Конный. В городе планируется провести фестиваль красок, концерт, дискотеку под открытым небом. Организаторы ожидают, что в праздновании примут участие около 8 тыс. человек.

Интерактивные площадки, рассчитанные на разный возраст участников, откроются на бульваре Гагарина в 12:00. «На парковке возле математического факультета ИГУ будет представлена выставка ретро-автомобилей, техники и вооружения ДОСААФ. Здесь же будет организована работа полевой кухни. В День молодежи пройдет квест, команды для которого будут набирать из всех желающих», — рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Александр Шапочкин.

На острове Конном интерактивные площадки откроются также в 12:00. С 13:00 до 18:00 здесь пройдет фестиваль красок, который будет сопровождаться выступлениями танцевальных коллективов.

На острове Юность рядом со сценической площадкой пройдут спортивные состязания. На самой сцене состоится литературный фестиваль с участием молодежных театральных коллективов.

«В этом году в День молодежи в Иркутск приедут гости: рэп-исполнитель Luxor из Улан-Удэ и московский хореограф, танцор Владимир Алешин, — рассказала режиссер праздника Любовь Дорочинская. — Последний выступит во время фестиваля красок и на главной сцене у памятника Александру III. Он проведет мастер-класс и танцевальный флешмоб».

Напомним, 24 июня на основании постановления правительства Иркутской области будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.