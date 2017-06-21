Парк «Солнечная дорога» появится в Иркутске

Об этом 21 июня 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова. Он напомнил, что благоустройство территории началось в прошлом году в рамках частно-муниципального партнерства, этим летом завершится большая его часть.

Проект «Солнечная дорога» включен в программу «Формирование комфортной городской среды». «Наша основная задача — сделать привычную зону отдыха более удобной и комфортной для горожан», — отметил Дмитрий Бердников.