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05:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Парк «Солнечная дорога» появится в Иркутске

Парк «Солнечная дорога» появится на правом берегу Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара» в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 21 июня 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова. Он напомнил, что благоустройство территории началось в прошлом году в рамках частно-муниципального партнерства, этим летом завершится большая его часть.

Проект «Солнечная дорога» включен в программу «Формирование комфортной городской среды». «Наша основная задача — сделать привычную зону отдыха более удобной и комфортной для горожан», — отметил Дмитрий Бердников.

В рамках частно-муниципального партнерства в 2018 году планируется запустить речной трамвай между парком «Солнечная дорога» и пляжем на заливе Якоби. По словам представителя компании-партнера, трамвай уже приобретен, необходимо оформить документы и установить пирсы.

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