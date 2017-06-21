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07:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Облава на нелегалов. В Польше задержали 77 гастарбайтеров из Украины

Ряд польских работодателей нарушили положения закона о содействии занятости и институтах рынка труда. Пограничная служба Польши намерена обратиться в суд для наказания всех задержанных.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Почти 80 граждан Украины задержаны во время проверки в регионе Вармии и Мазур на севере Польши, они работали без соответствующей документации.

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«Три агентства трудоустройства в городах Илава, Вроцлав и Познань нарушили положения закона о содействии занятости и институтах рынка труда. В результате 49 украинцев работали без разрешения», — сообщает «Польское радио».

Кроме того, четыре работодателя обязали еще 28 граждан Украины работать без соответствующих документов — без разрешений, заявлений и договоров.

Пограничная служба страны намерена обратиться в суд для наказания всех задержанных.

Ранее официальный представитель Пограничной службы подпоручик Агнешка Голиас сообщила, что в 20016 году в Польшу въехали около 10 миллионов граждан Украины. При этом на 45% увеличилось количество украинцев, прибывающих в Польшу воздушным транспортом.

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