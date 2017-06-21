Всероссийский олимпийский день отметят в Хабаровском крае
Праздничные мероприятия пройдут в 14 муниципальных образованиях региона.
Праздничные мероприятия пройдут в 14 муниципальных образованиях региона.
Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.
Всероссийский олимпийский день отметят в Хабаровском крае.
Праздничные мероприятия пройдут в 14 муниципальных образованиях региона.
Всероссийский олимпийский день посвящён предстоящим в 2018 году Играм XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане. В России этот спортивный праздник отмечается в 28-й раз. В 1987 году Комиссия Международного олимпийского комитета «Спорт для всех» разработала концепцию «Олимпийский день бега» для национальных олимпийских комитетов. В 2009 году его переименовали в «Олимпийский день», сообщили ИА AmurMedia в
На территории края пройдет более 70 физкультурных и спортивных мероприятий. В
Кроме того, в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в Хабаровском крае пройдут официальные спортивные соревнования по летним национальным видам спорта народов Приамурья и финальный турнир Международного фестиваля детского футбола «Локобол-2017 — РЖД» среди детских команд.
Добавим, что любой участник Всероссийского Олимпийского дня может стать волонтером зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф и выложить свое фото с дипломом участника на месте проведения мероприятия во время Олимпийского дня.