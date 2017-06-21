Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
1450-летие Николь Кидман
05:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Всероссийский олимпийский день отметят в Хабаровском крае

Праздничные мероприятия пройдут в 14 муниципальных образованиях региона.

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

Всероссийский олимпийский день отметят в Хабаровском крае.

Праздничные мероприятия пройдут в 14 муниципальных образованиях региона.

Всероссийский олимпийский день посвящён предстоящим в 2018 году Играм XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане. В России этот спортивный праздник отмечается в 28-й раз. В 1987 году Комиссия Международного олимпийского комитета «Спорт для всех» разработала концепцию «Олимпийский день бега» для национальных олимпийских комитетов. В 2009 году его переименовали в «Олимпийский день», сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре министерства физической культуры и спорта правительства Хабаровского края.

На территории края пройдет более 70 физкультурных и спортивных мероприятий. В спортивно-оздоровительный центре «Мустанг» пройдет конно-спортивная эстафета «Пять колец», в спортивном комплексе «Энергия» любой желающий сможет выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Также физкультурно-спортивные мероприятия пройдут в детских оздоровительных лагерях «Олимп», «Изумрудный город» и «Океан».

Кроме того, в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в Хабаровском крае пройдут официальные спортивные соревнования по летним национальным видам спорта народов Приамурья и финальный турнир Международного фестиваля детского футбола «Локобол-2017 — РЖД» среди детских команд.

Добавим, что любой участник Всероссийского Олимпийского дня может стать волонтером зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф и выложить свое фото с дипломом участника на месте проведения мероприятия во время Олимпийского дня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
Трехкратный обладатель «Оскара» завершил актерскую карьеру
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь