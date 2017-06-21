Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

Всероссийский олимпийский день отметят в Хабаровском крае.

Праздничные мероприятия пройдут в 14 муниципальных образованиях региона.

Всероссийский олимпийский день посвящён предстоящим в 2018 году Играм XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане. В России этот спортивный праздник отмечается в 28-й раз. В 1987 году Комиссия Международного олимпийского комитета «Спорт для всех» разработала концепцию «Олимпийский день бега» для национальных олимпийских комитетов. В 2009 году его переименовали в «Олимпийский день», сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре министерства физической культуры и спорта правительства Хабаровского края.

На территории края пройдет более 70 физкультурных и спортивных мероприятий. В спортивно-оздоровительный центре «Мустанг» пройдет конно-спортивная эстафета «Пять колец», в спортивном комплексе «Энергия» любой желающий сможет выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Также физкультурно-спортивные мероприятия пройдут в детских оздоровительных лагерях «Олимп», «Изумрудный город» и «Океан».

Кроме того, в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в Хабаровском крае пройдут официальные спортивные соревнования по летним национальным видам спорта народов Приамурья и финальный турнир Международного фестиваля детского футбола «Локобол-2017 — РЖД» среди детских команд.

Добавим, что любой участник Всероссийского Олимпийского дня может стать волонтером зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф и выложить свое фото с дипломом участника на месте проведения мероприятия во время Олимпийского дня.