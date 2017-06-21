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07:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Кизеле мужчина нашёлся

Пока его искала жена и полиция, он отдыхал с друзьями.

Житель Кизела, которого объявили в розыск, нашёлся живым.

Его супруга написала в соцсетях: «Станислав нашёлся. В то время как его искали родные и близкие, он просто отдыхал с друзьями. Спасибо тем, кто учувствовал в поисках. И огромная благодарность сотрудникам полиции и уголовного розыска за содеянную помощь».

Напомним, женщина написала заявление о пропаже мужа в полицию 20 июня. После ссоры с супругой мужчина ушёл из дома 17 июня и с тех пор не выходил на связь.

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