Пропавший в Кизеле мужчина нашёлся

Житель Кизела, которого объявили в розыск, нашёлся живым.

Его супруга написала в соцсетях: «Станислав нашёлся. В то время как его искали родные и близкие, он просто отдыхал с друзьями. Спасибо тем, кто учувствовал в поисках. И огромная благодарность сотрудникам полиции и уголовного розыска за содеянную помощь».

Напомним, женщина написала заявление о пропаже мужа в полицию 20 июня. После ссоры с супругой мужчина ушёл из дома 17 июня и с тех пор не выходил на связь.