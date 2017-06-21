Полицейские Свердловской области изъяли из семей пятерых малолетних детей

Как сообщили Накануне в ГУ МВД по Свердловской области, в результате пятеро малолетних детей пришлось изъять из семей, из них один малыш помещен в инфекционное отделение районной больницы. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию детей привлечено четыре родителя.

В целях обеспечения безопасности детей, предупреждения пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, проверено 24 подростка, состоящих на профилактическом учете. С ними в присутствии законных представителей проведены профилактические беседы. На профилактический учет поставлено двое подростков.