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07:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Полицейские Свердловской области изъяли из семей пятерых малолетних детей

В Свердловской области в рамках профилактической операции «Безнадзорные дети» полицейские МО МВД России «Байкаловский» проверили 25 родителей, состоящих на профилактическом учете, и четыре семьи из «группы риска».

Как сообщили Накануне в ГУ МВД по Свердловской области, в результате пятеро малолетних детей пришлось изъять из семей, из них один малыш помещен в инфекционное отделение районной больницы. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию детей привлечено четыре родителя.

В целях обеспечения безопасности детей, предупреждения пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, проверено 24 подростка, состоящих на профилактическом учете. С ними в присутствии законных представителей проведены профилактические беседы. На профилактический учет поставлено двое подростков.

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