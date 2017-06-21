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07:18 (мск), источник: АиФ Омск

Экс-главу Москаленского района Омской области признали виновным в хищении

Бывший чиновник за фиктивные контракты отделался условным сроком и симоволическим штрафом.

По данным областного следкома, экс-глава Москаленского района признан судом виновным в хищении вверенного ему имущества (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что в конце 2015 года на тот момент глава Москаленского района Валерий Ермолаев дал указание своим подчинённым на заключение фиктивных контрактов на выполнение работ по обустройству хозяйственных помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Чиновники не посмели ослушаться главу, поэтому торги были проведены, контракты заключены, но работ никаких не производилось. По данным следствия, 290 тыс. руб. за «обустройство» помещений директор подрядной организации передал Ермолаеву.

В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал и ущерб не возместил. Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 7 тыс. руб.

Также суд лишил экс-главу права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года и постановил взыскать причинённый ущерб.

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