На КрасЖД ввели особый режим на период аномальной жары

Для обеспечения безопасности движения поездов в период аномально высоких температур все службы Красноярской железной дороги переведены на особый режим работы. Сейчас в регионах присутствия КрасЖД дневные температуры воздуха превышают 33 градуса. Прогноз на ближайшие дни — 35−37 градусов, а в отдельных районах до 40 градусов.

«Жара относится к неблагоприятным факторам, которые могут негативно сказаться на состоянии железнодорожного полотна. Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. Это может привести к деформации пути. В таких погодных условиях вводятся дополнительные меры, обеспечивающие безопасность движения поездов», — поясняет руководитель Центра управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ) Красноярской железной дороги Виталий Шведов.

На КрасЖД за состоянием железнодорожного полотна установлено круглосуточное наблюдение. На всех дистанциях пути созданы температурные посты. Каждые 2 часа результаты замеров температуры рельсов и воздуха передаются в ЦУСИ. Контроль ведется и с помощью специализированной путеизмерительной техники.

«Под пристальным вниманием участки магистрали в районах станций Козулька Красноярского края и Чульжан Кемеровской области. Здесь температура воздуха превышает отметку 50 градусов, а температура рельсов достигает 59 градусов. Здесь ведены ограничения по скорости движения поездов до 40 км/час, проводится регулярный осмотр этих перегонов», — говорит руководитель ЦУСИ Виталий Шведов.

Все профилактические работы на объектах инфраструктуры КрасЖД выполняются в ночное время. Днем ведется только осмотр полотна. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.