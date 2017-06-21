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06:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс «Мисс национальная краса» проведут в Хабаровске

25 июня в столице региона проведут конкурс «Мисс национальная краса Хабаровского края — Мисс Сабантуй 2017». Праздник состоится в 15:00 в комплексе «Арсеналец», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу КНОТОК.

Традиции и культуру своих народов представят семь участниц. В их числе — татарка Ксения Латыпова, армянка Анна Григорян, русская Екатерина Якубова, нанайка Анжела Бельды, украинка Ликанида Березнюк, таджичка Мавзуна Махмадалиева и киргизка Нуркыз Мазанбаева. Их выступления оценят члены жюри. Лучшая участница станет обладательницей почетного титула, также ее ждут призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Гости праздника смогут не только поддержать девушек, но и посетить дегустацию национальных блюд. Пришедших ждет презентация столов, оформленных в национальном стиле.

Вход на мероприятие свободный.

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