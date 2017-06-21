Конкурс «Мисс национальная краса» проведут в Хабаровске

Традиции и культуру своих народов представят семь участниц. В их числе — татарка Ксения Латыпова, армянка Анна Григорян, русская Екатерина Якубова, нанайка Анжела Бельды, украинка Ликанида Березнюк, таджичка Мавзуна Махмадалиева и киргизка Нуркыз Мазанбаева. Их выступления оценят члены жюри. Лучшая участница станет обладательницей почетного титула, также ее ждут призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Гости праздника смогут не только поддержать девушек, но и посетить дегустацию национальных блюд. Пришедших ждет презентация столов, оформленных в национальном стиле.

Вход на мероприятие свободный.