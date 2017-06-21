На эспланаде в Перми пройдёт общекраевой выпускной для школьников

Выпускников школ Пермского края ждёт общий выпускной.

Как рассказала министр образования Раиса Кассина, школьный Краевой выпускной-2017 впервые пройдет в Перми 2 июля. На эспланаде соберутся лучшие выпускники 11-х классов со всего Пермского края. В нём примут участие около 1,5 тысяч школьников, их родителей и учителей, всего ожидается более 2,5 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края, в школах уже завершились госэкзамены. В этом году в регионе — более 11 тысяч выпускников. Одиннадцатиклассники достойно сдали ЕГЭ — почти каждый восьмой школьник набрал 225 баллов и выше (всего — полторы тысячи 225-балльников). 730 человек, или каждый 15-й выпускник — золотые медалисты.

Выпускные в школах начнутся с 24 июня. В Перми первый краевой выпускной «Будущее здесь» состоится 2 июля на эспланаде. Глава Пермского края Максим Решетников сказал, что обязательно посетит краевой выпускной и поздравит выпускников с успешным окончанием школы.

В рамках Выпускного-2017 пройдет чествование выпускников, которые достигли особых успехов в учебе. Это победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, школьники, получившие максимальное количество баллов на ЕГЭ и их родители.

После торжественной части выпускников ждет праздничный концерт. Также их поздравят студенты пермских вузов, для них подготовлено театрализованное представление «Первая любовь». Кульминацией вечера станет выступление приглашенной группы «Пицца».