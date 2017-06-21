На эспланаде в Перми пройдёт общекраевой выпускной для школьников
2 июля школьники Прикамья впервые отпразднуют выпускной вместе.
2 июля школьники Прикамья впервые отпразднуют выпускной вместе.
Выпускников школ Пермского края ждёт общий выпускной.
Как рассказала министр образования Раиса Кассина, школьный Краевой выпускной-2017 впервые пройдет в Перми 2 июля. На эспланаде соберутся лучшие выпускники 11-х классов со всего Пермского края. В нём примут участие около 1,5 тысяч школьников, их родителей и учителей, всего ожидается более 2,5 тысяч человек.
Как сообщили в
Выпускные в школах начнутся с 24 июня. В Перми первый краевой выпускной «Будущее здесь» состоится 2 июля на эспланаде. Глава Пермского края Максим Решетников сказал, что обязательно посетит краевой выпускной и поздравит выпускников с успешным окончанием школы.
В рамках Выпускного-2017 пройдет чествование выпускников, которые достигли особых успехов в учебе. Это победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, школьники, получившие максимальное количество баллов на ЕГЭ и их родители.
После торжественной части выпускников ждет праздничный концерт. Также их поздравят студенты пермских вузов, для них подготовлено театрализованное представление «Первая любовь». Кульминацией вечера станет выступление приглашенной группы «Пицца».