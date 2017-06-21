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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МГУ вошел в тройку лучших российских вузов европейского рейтинга THE

МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО составили тройку топовых российских высших учебных заведений в рейтинге лучших вузов Европы Times Higher Education (THE).

Источник: РИА "Новости"

«21 июня впервые вышел рейтинг лучших вузов Европы британского рейтингового агентства THE. В него вошли 400 вузов из географической Европы на пространстве от Великобритании до Греции, что составляет примерно 40% от общего числа — 980 вузов, входящих в мировой рейтинг THE World University Rankings», — приводит ТАСС выдержку из сообщения вуза.

«Россия представлена в европейском топе 24 университетами. Университет ИТМО занял позицию 191−200 и третье место среди вузов России после МГУ (93 место) и МФТИ (151−160)», — говорится в сообщении.

Ранее МГУ вошел в топ-100 рейтинга лучших университетов мира и занял 30-е место.

Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В него входят 100 вузов мира, репутация которых оценивается с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей.

Комментарии
2
Ольга Арутюнян
Студенты ИТМО в 7-й (!!!) раз подряд заняли первое место на чемпионате мира по программированию. И этот институт занимает в рейтинге место после 190-го... После этого факта подобными рейтингами можно подтереться.
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Алексей Линник
Советские университеты не входили в топ200! вузов Европы (аж на 93месте МГУ, вот это гордость!) однако наше образование было одним из лучших в мире.
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