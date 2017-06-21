МГУ вошел в тройку лучших российских вузов европейского рейтинга THE
МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО составили тройку топовых российских высших учебных заведений в рейтинге лучших вузов Европы Times Higher Education (THE).
МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО составили тройку топовых российских высших учебных заведений в рейтинге лучших вузов Европы Times Higher Education (THE).
«21 июня впервые вышел рейтинг лучших вузов Европы британского рейтингового агентства THE. В него вошли 400 вузов из географической Европы на пространстве от Великобритании до Греции, что составляет примерно 40% от общего числа — 980 вузов, входящих в мировой рейтинг THE World University Rankings», — приводит ТАСС выдержку из сообщения вуза.
Ранее МГУ вошел в топ-100 рейтинга лучших университетов мира и занял 30-е место.
Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В него входят 100 вузов мира, репутация которых оценивается с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей.