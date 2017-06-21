МГУ вошел в тройку лучших российских вузов европейского рейтинга THE

Источник: РИА "Новости"

«21 июня впервые вышел рейтинг лучших вузов Европы британского рейтингового агентства THE. В него вошли 400 вузов из географической Европы на пространстве от Великобритании до Греции, что составляет примерно 40% от общего числа — 980 вузов, входящих в мировой рейтинг THE World University Rankings», — приводит ТАСС выдержку из сообщения вуза.

«Россия представлена в европейском топе 24 университетами. Университет ИТМО занял позицию 191−200 и третье место среди вузов России после МГУ (93 место) и МФТИ (151−160)», — говорится в сообщении.