Хабаровчанам предлагают придумать оригинальный логотип для ЗАГСа

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

При поддержке краевого центра молодежных инициатив и комитета по молодежной политике в Хабаровском крае проводится конкурс на лучший логотип для ЗАГСов. Принять в нем участие может любой желающий. Конкурс приурочен к столетию со дня образования органов ЗАГС России, сообщили ИА AmurMedia в информационном отделе краевого центра молодежных инициатив.

18 декабря 2017 года органы ЗАГС России отметят 100-летие со дня своего основания. Эта дата является особой для миллионов людей, ведь все самые значимые события человеческой жизни неразрывно связаны с деятельностью органов ЗАГС. Миллионы людей за вековую историю этого учреждения скрепили узами брака свои жизни, зарегистрировали рождение детей и воспользовались многими другими услугами.

100 лет — это целый век. Но за всю историю существования этого учреждения у него ни разу не было своего логотипа. В честь празднования 100-летия со дня образования ЗАГС России объявили конкурс логотипов.

Конкурс проводится при поддержке краевого центра молодежных инициатив и комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.

— На данный момент мы уже получили восемь вариантов лого. Пока продолжаем принимать работы и совместно с Центральным ЗАГСом Хабаровска прорабатываем церемонию награждения. Победитель будет выбран с помощью голосования в социальной сети Вконтакте уже в следующую пятницу, — говорит начальник отдела молодежных событий КЦМИ Юлия Егорова.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно задуматься о том, какую роль играют эти четыре буквы (ЗАГС) в жизни общества. И воплотить свои мысли в реальность, изобразив это на логотипе «100-летие со дня образования ЗАГС России».

Варианты могут быть в виде простого рисунка на листе бумаге или в специальной программе на компьютере; цветными и черно-белыми, большими или маленькими. Главное, чтобы они передавали атмосферу торжества, которая создается работниками ЗАГСа.

Работы принимаются до 25 июня включительно по почте 793901@bk.ru, с пометкой «Конкурс логотипов».