Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Трамп даст "унизительный прием" Порошенко в Белом доме – СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20Скончался актер Алексей Баталов
07:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчанам предлагают придумать оригинальный логотип для ЗАГСа

В конце этого года органы ЗАГС России отметят свой вековой юбилей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

При поддержке краевого центра молодежных инициатив и комитета по молодежной политике в Хабаровском крае проводится конкурс на лучший логотип для ЗАГСов. Принять в нем участие может любой желающий. Конкурс приурочен к столетию со дня образования органов ЗАГС России, сообщили ИА AmurMedia в информационном отделе краевого центра молодежных инициатив.

18 декабря 2017 года органы ЗАГС России отметят 100-летие со дня своего основания. Эта дата является особой для миллионов людей, ведь все самые значимые события человеческой жизни неразрывно связаны с деятельностью органов ЗАГС. Миллионы людей за вековую историю этого учреждения скрепили узами брака свои жизни, зарегистрировали рождение детей и воспользовались многими другими услугами.

100 лет — это целый век. Но за всю историю существования этого учреждения у него ни разу не было своего логотипа. В честь празднования 100-летия со дня образования ЗАГС России объявили конкурс логотипов.

Конкурс проводится при поддержке краевого центра молодежных инициатив и комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.

— На данный момент мы уже получили восемь вариантов лого. Пока продолжаем принимать работы и совместно с Центральным ЗАГСом Хабаровска прорабатываем церемонию награждения. Победитель будет выбран с помощью голосования в социальной сети Вконтакте уже в следующую пятницу, — говорит начальник отдела молодежных событий КЦМИ Юлия Егорова.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно задуматься о том, какую роль играют эти четыре буквы (ЗАГС) в жизни общества. И воплотить свои мысли в реальность, изобразив это на логотипе «100-летие со дня образования ЗАГС России».

Варианты могут быть в виде простого рисунка на листе бумаге или в специальной программе на компьютере; цветными и черно-белыми, большими или маленькими. Главное, чтобы они передавали атмосферу торжества, которая создается работниками ЗАГСа.

Работы принимаются до 25 июня включительно по почте 793901@bk.ru, с пометкой «Конкурс логотипов».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Какие мессенджеры популярны сейчас больше всего, выясняет ИА AmurMedia
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
Трехкратный обладатель «Оскара» завершил актерскую карьеру
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь