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13:24 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане три дня будут идти дожди с грозами

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует на территории республики дождливую погоду на протяжении трех дней.

Источник: Аргументы и факты

Так, днем 21 июня в Татарстане ожидается гроза с усилением ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах республики — град. Воздух прогреется до +20 +25 градусов. В Казани облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура составит от +21 до +23.

22 июня в большинстве районов республики также пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный, умеренный, ночью с 21 на 22 июня +9 +14, днем максимум до +23.

23 июня сохранится облачная погода, дожди пройдут ночью и днем. Местами ожидаются грозы, ночью +8 +13 градусов, днем +17 +22.

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