Дожди и грозы ожидаются в столичном регионе в среду

В течение дня будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12−17 метров в секунду. Атмосферное давление остается пониженным и составить 735 миллиметра ртутного столба.

Накануне в московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, дождя и грозы.

Тепло в столицу вернется лишь ближе к выходным. В воскресенье в течение всего дня москвичей будет радовать теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 21−23 градусов. Однако ночью будет довольно прохладно — до 13 градусов.