Дожди и грозы ожидаются в столичном регионе в среду
Днем 21 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в столичном регионе в среду прогреется до 17−19 градусов.
Днем 21 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в столичном регионе в среду прогреется до 17−19 градусов.
В течение дня будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12−17 метров в секунду. Атмосферное давление остается пониженным и составить 735 миллиметра ртутного столба.
Накануне в московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности
Тепло в столицу вернется лишь ближе к выходным. В воскресенье в течение всего дня москвичей будет радовать теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 21−23 градусов. Однако ночью будет довольно прохладно — до 13 градусов.