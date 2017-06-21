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07:34 (мск), источник: m24.ru

Дожди и грозы ожидаются в столичном регионе в среду

Днем 21 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в столичном регионе в среду прогреется до 17−19 градусов.

В течение дня будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12−17 метров в секунду. Атмосферное давление остается пониженным и составить 735 миллиметра ртутного столба.

Накануне в московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, дождя и грозы.

Тепло в столицу вернется лишь ближе к выходным. В воскресенье в течение всего дня москвичей будет радовать теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 21−23 градусов. Однако ночью будет довольно прохладно — до 13 градусов.

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