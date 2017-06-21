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09:05 (мск), источник: NewsKo

В Перми пройдёт акция «Свеча Памяти»

22 июня 2017 года — в День памяти и скорби — в 22:00 у памятника Героям фронта и тыла состоится мемориальная акция «Свеча Памяти».

Перед началом акции все желающие получат специально изготовленные свечи с георгиевской ленточкой.

На площади будет звучать музыка военных лет, а пермские актёры прочитают письма с фронта.

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Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, а затем пермяки выложат свечи по контуру надписи «Клянёмся помнить».

В прошлом году участниками памятного мероприятия стали 600 человек.

Мемориальную акцию третий год организует региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» Пермского края. В этом году партнёрами мероприятия выступили Пермский академический Театр-Театр и АНО «Краски жизни».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края

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