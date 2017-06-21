Трудовые коллективы Хабаровска не торопятся сдавать ГТО
Пока готовы сдавать нормативы всего 159 человек из 41 организации.
Пока готовы сдавать нормативы всего 159 человек из 41 организации.
Внедрение
По мнению начальника управления по физкультуре и спорту Александра Леонова, внедрению
Так, общее количество работников подведомственных организаций, участвующих в тестировании, составляет всего 159 человек из 41 организации. Чиновник привел в пример Хабаровское «Трамвайно-троллейбусное управление», где насчитывается более двух тысяч сотрудников, а желающих сдать ГТО пока не нашлось.
«Никто не зарегистрировался, никто не принимает участие. То есть эффективность минимальная. При сохранении такой динамики Хабаровску очень сложно будет выполнить контрольные показатели по участию в тестировании нормативов комплекса ГТО для взрослого населения, который в 2017 году составляет 4500 человек», — сказал Александр Леонов
Напомним, по мнению депутатов, проблемы внедрения ГТО также связаны со сложностью процедуры регистрации. Народные избранники намерены выйти с предложением упростить процедуру подачи заявки на прохождение комплекса в парламент региона.