Трудовые коллективы Хабаровска не торопятся сдавать ГТО

Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» буксует среди предприятий и трудовых коллективов Хабаровска. На сегодняшний день из 234 муниципальных предприятий и учреждений только в 41 организации сотрудники приступили к тестированию нормативов ГТО. Об этом шла речь на заседании комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы, сообщает ИА Открытый город.



По мнению начальника управления по физкультуре и спорту Александра Леонова, внедрению физкультурно-спортивного комплекса мешает отсутствие понимания со стороны руководителей муниципальных предприятий и организаций необходимости ГТО.



Так, общее количество работников подведомственных организаций, участвующих в тестировании, составляет всего 159 человек из 41 организации. Чиновник привел в пример Хабаровское «Трамвайно-троллейбусное управление», где насчитывается более двух тысяч сотрудников, а желающих сдать ГТО пока не нашлось.



«Никто не зарегистрировался, никто не принимает участие. То есть эффективность минимальная. При сохранении такой динамики Хабаровску очень сложно будет выполнить контрольные показатели по участию в тестировании нормативов комплекса ГТО для взрослого населения, который в 2017 году составляет 4500 человек», — сказал Александр Леонов



Напомним, по мнению депутатов, проблемы внедрения ГТО также связаны со сложностью процедуры регистрации. Народные избранники намерены выйти с предложением упростить процедуру подачи заявки на прохождение комплекса в парламент региона.