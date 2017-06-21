«Веселый» хлеб продают во Владивостоке

Приморские супермаркеты продолжают удивлять местных жителей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Житель Владивостока отправился в местный гипермаркет за хлебом. По приходу домой покупатель обнаружил хлеб «без внутренностей». Разрезав булку, перед владивостокцем предстала пустота, так называемый мякиш у хлеба частично отсутствовал. К тому же, выпеченный хлеб напоминал веселый смайлик, глядящий на покупателей. Конечно, возвращать товар в магазин не было смысла, так что потребителям оставалось лишь улыбнуться происходящей ситуации.