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08:57 (мск), источник: VLADNEWS

«Веселый» хлеб продают во Владивостоке

Поесть бутерброды покупателям уже не удастся.

Источник: VLADNEWS

Приморские супермаркеты продолжают удивлять местных жителей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Житель Владивостока отправился в местный гипермаркет за хлебом. По приходу домой покупатель обнаружил хлеб «без внутренностей». Разрезав булку, перед владивостокцем предстала пустота, так называемый мякиш у хлеба частично отсутствовал. К тому же, выпеченный хлеб напоминал веселый смайлик, глядящий на покупателей. Конечно, возвращать товар в магазин не было смысла, так что потребителям оставалось лишь улыбнуться происходящей ситуации.

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