В озере Большое Лебяжье началась гидроизоляция дна: экраном укрыто уже 9 тыс. кв.м

Напомним, что проект экореабилитации систем озер Лебяжье включает в себя целый ряд масштабных мероприятий, согласованных с экологами — углубление дна Светлого и Большого, его гидроизоляция, для того чтобы в дальнейшем вода не уходила в песок, и озера не усыхали.
С 15 июня на Большом ведется укладка гидроизоляционного материала, который привозится сюда в виде рулонов. Гидроизоляционные работы поводит специальная бригада из примерно 20 человек. Всего на двух озерах предстоит укрыть территорию площадью 272 тыс. кв.м. На данный момент работа выполнена на 9 тыс. кв.м.
Альберт Зарипов, главный инженер ОАО ТК «Татмелиорация», которая выполнила проект экореабилитации, рассказал мэру Казани о применяемой технологии укладки гидроизоляции и особенностях материалов. Перед расстиланием специального экрана грунт утрамбовывается. Сам гидроизоляционный экран состоит из трех слоев. Самый нижний — бентомат на основе бентонитовой глины. Поверх него идет геомембрана толщиной 0,6 мм, которую, в свою очередь, покрывает геотекстиль. Такая структура экрана позволяет обеспечить двойную гидроизоляционную защиту.
Края геомембраны соединяются при помощи специального сварного станка. Альберт Зарипов заверил градоначальника, что технология исключает прохождение влаги через экран. К слову, прочность гидроизоляции будет проверяться — электроискровым методом с помощью специального тестера и выборочным наполнением воздуха. Мэр поинтересовался, не деформируется ли и не повредится ли гидроизоляционный экран в дальнейшем под давлением воды. Главный инженер ТК «Татмелиорация» заверил, что давление рассчитано на планируемый объем воды. Он также добавил, что поверх экрана будет уложен грунт толщиной 50−70 см.
«Дно обоих озер будет уложено по этой технологии. Это позволит сохранить весь объем воды и не даст ей уйти в песок», — отметил И. Метшин. Стоит отметить, что объем воды, которая заполнит Большое и Светлое, составит около 1 млн куб. м — 650 тыс. куб. м и 280 тыс. куб м соответственно. При этом площадь Большого — 19 га, а Светлого — 9 га.
Напомним, что раньше эти природные озера существовали за счет поверхностных вод, водосбор осуществлялся со всей прилегающей территории. Впоследствии в процессе строительства дорог и промышленных сооружений водный баланс Лебяжьих озер нарушился, и началось их усыхание. Благодаря проводимым в ходе экореабилитации работ поверхностные воды, которые собираются по весне, а также дождевые воды, будут оставаться в озере, которое также будет подпитываться дополнительно, отметил мэр.
Параллельно с гидроизоляцией продолжается углубление дна озер до 4 м. Альберт Зарипов сообщил мэру, что на сегодня с Большого и Светлого вывезено около 180 тыс. куб.м песка — 40% от планируемого объема. Таким образом, осталось вывезти еще 240 тыс. куб. м грунта. В работах задействовано более 80 единиц техники — грузоподъемные машины, экскаваторы, КАМАЗы.
Главный инженер проектной организации рассказал И. Метшину, что вывоз грунта планируется завершить к 1 июля. Кроме того, с середины июля гидроизоляционные работы начнутся на Светлом. Все работы, включая укладку 70-сантиметрового слоя грунта поверх гидроизоляции, предполагается закончить до 15 сентября. После этого озера начнут заполнять водой. В озеро Светлое по водоводу будет пущена вода от озера Изумрудное (оно в свою очередь соединяется с Куйбышевским водохранилищем подземными водами). Озера Светлое, Большое и Малое Лебяжье соединены протоками, поэтому вода заполнит всю территорию. Для полного заполнения территории водой потребуется 2−3 месяца.
И. Метшин уточнил у проектировщиков, использовалась ли когда-либо эта технология на других водных объектах. Как оказалось, в таких масштабах и в таком варианте она применяется в республике впервые.
В мероприятии также приняли участие помощник Президента РТ Наталия Фишман, заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, начальник лесопарка «Лебяжье» Дамир Шарафиев и другие.