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11:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В озере Большое Лебяжье началась гидроизоляция дна: экраном укрыто уже 9 тыс. кв.м

(Город Казань KZN.RU, 21 июня). На днях в Казани на озере Большое началась укладка гидроизоляционного экрана — очередной этап работ по экореабилитации систем озер Лебяжье. Ход восстановления уникального природного объекта проконтролировал накануне вечером мэр Казани Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, что проект экореабилитации систем озер Лебяжье включает в себя целый ряд масштабных мероприятий, согласованных с экологами — углубление дна Светлого и Большого, его гидроизоляция, для того чтобы в дальнейшем вода не уходила в песок, и озера не усыхали.

С 15 июня на Большом ведется укладка гидроизоляционного материала, который привозится сюда в виде рулонов. Гидроизоляционные работы поводит специальная бригада из примерно 20 человек. Всего на двух озерах предстоит укрыть территорию площадью 272 тыс. кв.м. На данный момент работа выполнена на 9 тыс. кв.м.

Альберт Зарипов, главный инженер ОАО ТК «Татмелиорация», которая выполнила проект экореабилитации, рассказал мэру Казани о применяемой технологии укладки гидроизоляции и особенностях материалов. Перед расстиланием специального экрана грунт утрамбовывается. Сам гидроизоляционный экран состоит из трех слоев. Самый нижний — бентомат на основе бентонитовой глины. Поверх него идет геомембрана толщиной 0,6 мм, которую, в свою очередь, покрывает геотекстиль. Такая структура экрана позволяет обеспечить двойную гидроизоляционную защиту.

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Края геомембраны соединяются при помощи специального сварного станка. Альберт Зарипов заверил градоначальника, что технология исключает прохождение влаги через экран. К слову, прочность гидроизоляции будет проверяться — электроискровым методом с помощью специального тестера и выборочным наполнением воздуха. Мэр поинтересовался, не деформируется ли и не повредится ли гидроизоляционный экран в дальнейшем под давлением воды. Главный инженер ТК «Татмелиорация» заверил, что давление рассчитано на планируемый объем воды. Он также добавил, что поверх экрана будет уложен грунт толщиной 50−70 см.

«Дно обоих озер будет уложено по этой технологии. Это позволит сохранить весь объем воды и не даст ей уйти в песок», — отметил И. Метшин. Стоит отметить, что объем воды, которая заполнит Большое и Светлое, составит около 1 млн куб. м — 650 тыс. куб. м и 280 тыс. куб м соответственно. При этом площадь Большого — 19 га, а Светлого — 9 га.

Напомним, что раньше эти природные озера существовали за счет поверхностных вод, водосбор осуществлялся со всей прилегающей территории. Впоследствии в процессе строительства дорог и промышленных сооружений водный баланс Лебяжьих озер нарушился, и началось их усыхание. Благодаря проводимым в ходе экореабилитации работ поверхностные воды, которые собираются по весне, а также дождевые воды, будут оставаться в озере, которое также будет подпитываться дополнительно, отметил мэр.

Параллельно с гидроизоляцией продолжается углубление дна озер до 4 м. Альберт Зарипов сообщил мэру, что на сегодня с Большого и Светлого вывезено около 180 тыс. куб.м песка — 40% от планируемого объема. Таким образом, осталось вывезти еще 240 тыс. куб. м грунта. В работах задействовано более 80 единиц техники — грузоподъемные машины, экскаваторы, КАМАЗы.

Главный инженер проектной организации рассказал И. Метшину, что вывоз грунта планируется завершить к 1 июля. Кроме того, с середины июля гидроизоляционные работы начнутся на Светлом. Все работы, включая укладку 70-сантиметрового слоя грунта поверх гидроизоляции, предполагается закончить до 15 сентября. После этого озера начнут заполнять водой. В озеро Светлое по водоводу будет пущена вода от озера Изумрудное (оно в свою очередь соединяется с Куйбышевским водохранилищем подземными водами). Озера Светлое, Большое и Малое Лебяжье соединены протоками, поэтому вода заполнит всю территорию. Для полного заполнения территории водой потребуется 2−3 месяца.

И. Метшин уточнил у проектировщиков, использовалась ли когда-либо эта технология на других водных объектах. Как оказалось, в таких масштабах и в таком варианте она применяется в республике впервые.

В мероприятии также приняли участие помощник Президента РТ Наталия Фишман, заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, начальник лесопарка «Лебяжье» Дамир Шарафиев и другие.

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