В вузах Перми стартовала Приемная кампания-2017

Правда, пока документы подали единицы.

На родине Сардора в Намангане узбекской республики сегодня 44 градуса. В Перми чуть меньше. Температурная разница молодого человека не пугает, в России он всегда мечтал учиться.

Сардор Исмаилов: «Российское образование сильно отличается от нашего узбекского. Оно более развитое, я еще с детства мечтал поступить именно в Высшую школу экономики и именно в Россию. А Пермь я выбрал, так как очень дружелюбная атмосфера именно в Перми».

Сардор такой же абитуриент, как и 11,5 тысяч выпускников школ Прикамья, которые бежать в приемные комиссии вузов не спешат. Аудитории с зазывающими плакатами пусты.

Ульяна Афтахова, заместитель декана гуманитарного факультета по международной работе ПНИПУ: «Будущие наши студенты еще не получили результаты ЕГЭ, готовятся к выпускному, сдают экзамены, но прогноз у нас как всегда позитивный. Наши двери для наших потенциальных студентов всегда открыты».

12 вузов и 14 филиалов в Перми, двери наверняка открыты у всех. За лучших школьников бьются — заманивают международными программами с Грецией, Германией, Китаем и новыми специальностями. Да еще какими — космическими! Правда, набить руку придется на Земле.

Екатерина Черепанова, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ: «К этому надо прийти, изучая топографию, геодезию, и владея способами обработки данных, то есть это все применимо к другим планетам».

Проходной балл пока неизвестен, каким будет конкурс тоже. Рановато.

Ольга Савченко, технический секретарь приемной комиссии: «Наплыв у нас начинается после того, как в школах выдают аттестаты. Это где-то первые числа июля. Здесь будет аудитория заполнена, очереди будут до коридора».

Пока же вчерашних школьников, вероятно, больше всего интересует, где отметить выпускной и какое платье выбрать.

«Вы поступили» — заветные слова нынешние абитуриенты услышат примерно в середине августа, приемные комиссии проработают до начала сентября.