22 июня в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 21 июня). 22 июня в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по улицам: Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Прогонная (дома №№ 4−18), Прогонная.

С 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов №№ 2−14, 17−31 по ул. Заречная поселка Большие Дербышки Советского района.