Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков прокомментировал разговоры об отставке губернатора Тулеева
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
В роддоме Екатеринбурга 16 июня всех мальчиков назвали Иванами
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
Новый кроссовер Kia Stonic представлен официально
Глава Uber подал в отставку
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Умер Гельмут Коль
10:25 (мск), источник: Известия

Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?

Жизнь музыканта, группа «Кино» и культовые песни.

Источник: Известия

21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет. С детства у Цоя была склонность к двум видам искусств — рисованию и музыке, что предопределило его дальнейшую судьбу. Именно в художественной школе он встретился с Максимом Пашковым, который познакомил Цоя с миром рока и организовал с ним группу «Палата № 6».

В начале 1980-х Цой вместе с другими музыкантами выступал в Москве на квартирниках. Благодаря этим концертам появилась группа «Гарин и гиперболоиды», в которую входили Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. После ухода Валинского банда сменила название и с тех пор именовалась «Кино».

Дебютный альбом группы вышел в 1982 году. Релиз последнего сборника, известного как «Черный альбом», состоялся уже после смерти музыканта, погибшего в автокатастрофе 15 августа 1990 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Американский спортсмен Джефф Монсон исполнил хит группы «Кино»
2 ноября 2016© Ньюстюб
На Большой Ордынке появился музей Андрея Вознесенского
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Биржевой курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь