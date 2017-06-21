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09:56 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманске выпал снег

МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, температура воздуха опустилась до +1 градуса, сообщает мурманский гидрометцентр.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска и иронизируют над «северным летом».

Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.

«По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха +1+6°», — информируют синоптики.

Жители Мурманской области жалуются в соцсетях на холод в квартирах — центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.

Комментарии
4
А Б
Результаты глобального потепления налицо.
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Зоя Хрюкан
А у нас дождь уже 3-й месяц без перерыва ( зато заросло все как в джунглях )
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Дмитрий Новороссийск
Бедненькие... Приезжайте к нам на юг греться)) у нас уже во всю купаются в море!
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