В Мурманске выпал снег
МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, температура воздуха опустилась до +1 градуса, сообщает мурманский гидрометцентр.
МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, температура воздуха опустилась до +1 градуса, сообщает мурманский гидрометцентр.
Пользователи соцсетей выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска и иронизируют над «северным летом».
Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.
«По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха +1+6°», — информируют синоптики.
Жители Мурманской области жалуются в соцсетях на холод в квартирах — центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды