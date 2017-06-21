В Симферополе на пересечении улиц Гагарина и Семашко может появиться светофор

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РК, полковник полиции Анатолий Борисенко.

Решение об установке светофора, по словам Борисенко, должны принять в среду, 21 июня, по итогам выездного совещания представителей администрации Симферополя и ГИБДД.

«С 2014 года мы неоднократно этот вопрос поднимали, к нам неоднократно граждане обращались с такой просьбой, и мы акцентировали внимание органов местного самоуправления на необходимости установки там светофора. Выезд оттуда затруднен, такая необходимость назрела. Думаю, в ближайшее время светофор будет установлен. Этот вопрос обсудят сегодня на выездном совещании, которое пройдет на этом перекрестке», — сказал Борисенко.