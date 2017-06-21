Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву трех тяжелобольных детей из Екатеринбурга
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специальный самолет МЧС России эвакуирует трех тяжелобольных детей из Екатеринбурга в Москву, сообщили ТАСС в
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специальный самолет МЧС России эвакуирует трех тяжелобольных детей из Екатеринбурга в Москву, сообщили ТАСС в
«Из подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществляет
Он подчеркнул, что спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
«На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда “Центроспас” МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф “Защита” Минздрава РФ и психолог МЧС России», — сказал сотрудник
Он также отметил, что в Москве детей доставят для специализированного лечения в