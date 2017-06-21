Девять школьников попались на списывании во время ЕГЭ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончился основной этап сдачи ЕГЭ. В этом году на экзамены пришли порядка 5400 будущих выпускников школ. О том, как ученики справились с испытанием, в эфире программы «Утро с Губернией» рассказала министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.

— Много ли нарушений выявлено на ЕГЭ в Хабаровском крае в этом году?

— В этом году уже девять нарушений. Надеемся, что это количество не увеличится, все-таки основные экзамены уже сданы. В четырех случаях у учеников обнаружили телефоны, остальные нарушения — всякого рода записи. В прошлом году нарушений было 19.

— Много ли тех, кто не справился с экзаменами?

— К примеру, математику базового уровня не сдали около трех процентов учеников, этот результат остался на уровне прошлого года. Но в целом экзамены сдают чуть лучше, чем в прошлом году, хотя стобалльников не так много.

— Сто баллов дают какие-то привилегии абитуриентам?

Сто баллов — это само по себе привилегия. Таким выпускникам уже гарантированы высокие места в рейтинге при поступлении в вуз, других привилегий у них нет. Каждый год примерно 50% таких ребят остаются в Хабаровском крае. Власти пытаются удержать абитуриентов: у нас установлена стипендия губернатора, которую студент сможет получить только при условии поступления в вуз Хабаровского края и успешной сдачи первой сессии.

— Апелляционная комиссия уже ведет работу?

— Пока мы получили 24 апелляции, они уже обработаны. Пять из них удовлетворены, остальные оставлены без изменения.

— Если говорить о результатах ЕГЭ, как выглядит Хабаровский край на фоне других регионов?

Уже три года такой статистики попросту нет. Так как главная задача министерства — обеспечить прозрачность и честность экзамена, Рособрнадзор не сравнивает результаты ЕГЭ между регионами, как и статистику муниципальных районов между собой.