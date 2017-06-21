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12:01 (мск), источник: Pro Город Самара

Торги по последнему проекту по подготовке Самары к ЧМ-2018 пройдут 30 июня

Проект включает в себя работы по непосредственному благоустройству территории вокруг стадиона «Самара Арена».

Руководитель «Управления капитального строительства Самарской области» Реналь Мязитов рассказал о подготовке города к ЧМ-2018. По словам Мязитова, в ближайшее время начнется 2 и 3 этап благоустройства территории вокруг строящегося стадиона «Самара Арена», включающий в себя ландшафтный дизайн и установку декоративных элементов, сообщает «Самарская Газета».

 — Основной материал, который необходим для благоустройства, уже есть в Самарской области. Главный акцент в благоустройстве будет сделан на навигацию. Стеллы гипернавигации с отсчетом от 10 до 1 будут установлены каждые 100 метров по пути следования болельщиков к стадиону. Уже есть договоренность, что это будет сделано в максимально сжатые сроки. По укладке плитки также было найдено решение — она будет укладываться на гранитную крошку, эта технология позволит проводить работы вплоть до декабря, — сказал Мязитов.

Стелы гипернавигации представляют собой арт-объекты, которые будут указывать гостям маршрут.

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