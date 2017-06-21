Торги по последнему проекту по подготовке Самары к ЧМ-2018 пройдут 30 июня

Руководитель «Управления капитального строительства Самарской области» Реналь Мязитов рассказал о подготовке города к ЧМ-2018. По словам Мязитова, в ближайшее время начнется 2 и 3 этап благоустройства территории вокруг строящегося стадиона «Самара Арена», включающий в себя ландшафтный дизайн и установку декоративных элементов, сообщает «Самарская Газета».

— Основной материал, который необходим для благоустройства, уже есть в Самарской области. Главный акцент в благоустройстве будет сделан на навигацию. Стеллы гипернавигации с отсчетом от 10 до 1 будут установлены каждые 100 метров по пути следования болельщиков к стадиону. Уже есть договоренность, что это будет сделано в максимально сжатые сроки. По укладке плитки также было найдено решение — она будет укладываться на гранитную крошку, эта технология позволит проводить работы вплоть до декабря, — сказал Мязитов.