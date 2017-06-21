Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях
А также прокомментировал выбор Владивостока в качестве «самого вкусного» города России.
А также прокомментировал выбор Владивостока в качестве «самого вкусного» города России.
И.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов в эфире радио «Лемма» рассказал о своих кулинарных пристрастиях, сообщает РИА VladNews .
— Мне нравится азиатская кухня: корейская, китайская, — сказал Межонов. — Нравится то разнообразие морепродуктов, которое можно найти в наших (владивостокских — прим.ред.) ресторанах, — и качество пищи.
Также Константин Межонов рассказал о банкете в городе Харбине (КНР), откуда недавно вернулся:
— Знаете, сейчас заведено так: кладут на стол бумажечку с перечнем блюд, которые будут принесены. Но в моем понимании, китайский стол — это круглый стол, который крутится, и на нем стоит масса блюд. Но официальные приемы сейчас проходят в европейском стиле. И это протокол. Но был и такой момент, когда мэрия Харбина пригласила ассоциацию городов КНР, плюс там были
Напомним, по версии портала booking.com Владивосток был признан самым вкусным городом в России: здесь, по признанию туристов, самая вкусная еда в РФ.
— Я патриот города, поэтому целиком и полностью согласен, что это так, — прокомментировал выбор портала Константин Межонов. — По своей практике — а приходится бывать в разных городах — не помню ни одного такого города, чтобы можно было покушать вкуснее, чем во Владивостоке.