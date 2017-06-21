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11:58 (мск), источник: VLADNEWS

Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях

А также прокомментировал выбор Владивостока в качестве «самого вкусного» города России.

Источник: VLADNEWS

И.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов в эфире радио «Лемма» рассказал о своих кулинарных пристрастиях, сообщает РИА VladNews .

— Мне нравится азиатская кухня: корейская, китайская, — сказал Межонов. — Нравится то разнообразие морепродуктов, которое можно найти в наших (владивостокских — прим.ред.) ресторанах, — и качество пищи. Как-то был в каком-то корейском ресторанчике в Москве. Не знаю, то ли у них корейцы другие, то ли повара — но по сравнению с нашими, не так вкусно.

Также Константин Межонов рассказал о банкете в городе Харбине (КНР), откуда недавно вернулся:

— Знаете, сейчас заведено так: кладут на стол бумажечку с перечнем блюд, которые будут принесены. Но в моем понимании, китайский стол — это круглый стол, который крутится, и на нем стоит масса блюд. Но официальные приемы сейчас проходят в европейском стиле. И это протокол. Но был и такой момент, когда мэрия Харбина пригласила ассоциацию городов КНР, плюс там были города-побратимы Харбина. И одновременно в это же мероприятие было вплетено 10 лет побратимства между Харбином и Якутском. Якуты привезли свою еду и своих поваров — в дополнение к банкету. И хочу сказать, что якутская еда была очень вкусной.

Напомним, по версии портала booking.com Владивосток был признан самым вкусным городом в России: здесь, по признанию туристов, самая вкусная еда в РФ.

— Я патриот города, поэтому целиком и полностью согласен, что это так, — прокомментировал выбор портала Константин Межонов. — По своей практике — а приходится бывать в разных городах — не помню ни одного такого города, чтобы можно было покушать вкуснее, чем во Владивостоке.

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