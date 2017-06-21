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12:02 (мск), источник: АиФ Крым

Выпускник в Крыму впервые набрал максимальный балл по ЕГЭ по информатике

В текущем году ЕГЭ по математике можно было выбирать базового и профильного уровня.

В Крыму впервые зафиксировали 100-бальный результат при сдаче ЕГЭ по информатике, передает Крыминформ, ссылаясь на министра образования, науки и молодежи республики Наталью Гончарову.

«Профильная математика была очень сложной. Это признали и выпускники, и преподаватели. По тем результатам, которые мы знаем, у нас есть пока один стобалльник. Впервые по информатике», — отметила министр.

Она уточнила, что максимальный балл набрал выпускник феодосийской школы № 5.

Помимо этого, Гончарова сделала акцент на том, что в текущем году наблюдается высокий уровень сдачи ЕГЭ по математике базового уровня.

«ЕГЭ по математике в этом году можно было выбирать и базового, и профильного уровня. Выпускники услышали нас и выбирали и тот, и другой уровень. И с базовым уровнем 70% выпускников 11-х классов справились на четыре и пять баллов», — уточнила она.

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