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11:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в День памяти скорби перекроют движение около памятника Черняховскому

Транспорт пустят по соседним улицам.

В четверг, 22 июня 2017 года, на протяжении 40 минут движение по одной стороне проезжей части около расположенного рядом с ж/д вокзалом «Воронеж-1» памятника И. Д. Черняховскому будет закрыто.

Движение транспорта по причине ритуала возложения венков и цветов в День памяти и скорби ограничат с 8:40 до 9:20 по улице Кольцовской на стороне, которая примыкает к монументу.

«Транспорт пустят по улицам Кольцовская, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Миру и проезжей части площади Черняховского, которая примыкает к улице Мира», — отметили в мэрии Воронежа.

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