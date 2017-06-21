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12:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 22 июня

По информации управления по работе со СМИ горадминистрации, 22 июня с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по пл. Минина и Пожарского на участке от памятника В. П. Чкалову до ул. Варварской.

Проезд для всех видов транспорта также будет закрыт по ул. Ульянова и Минина на участках от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова, Верхне-Волжской набережной на участке от пл. Минина и Пожарского до Музейного переулка и по Георгиевскому съезду.

Объезд зоны проведения общественных мероприятий будет организован по прилегающим улицам.

По сведениям МКУ «Центр организации дорожного движения», с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00 22 июня на временно перекрываемых улицах будет запрещена парковка транспортных средств, припаркованные ранее автомобили будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Боевых Дружин в Нижнем Новгороде будет прекращено до конца лета.

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