Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 22 июня

Проезд для всех видов транспорта также будет закрыт по ул. Ульянова и Минина на участках от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова, Верхне-Волжской набережной на участке от пл. Минина и Пожарского до Музейного переулка и по Георгиевскому съезду.

Объезд зоны проведения общественных мероприятий будет организован по прилегающим улицам.

По сведениям МКУ «Центр организации дорожного движения», с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00 22 июня на временно перекрываемых улицах будет запрещена парковка транспортных средств, припаркованные ранее автомобили будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Боевых Дружин в Нижнем Новгороде будет прекращено до конца лета.