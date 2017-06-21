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11:59 (мск), источник: Om1.ru

На Иртышской набережной пройдет бал-маскарад в честь омских школьников

В эту пятницу выпускников омских школ, их родителей и почетных гостей ждет масштабное торжество с праздничным салютом.

Источник: РИА "Новости"

В этом году одиннадцатый класс закончили свыше 4700 молодых омичей. Городской выпускной вечер пройдет в формате бала-маскарада, присутствующим рекомендуют соответствовать дресс-коду и иметь при себе маску. В программу мероприятия войдут профессиональные ведущие, ди-джеи и представители лучших творческих коллективов города.

Главной интригой вечера будет розыгрыш ценных призов и памятных сувениров от известных омских компаний. Принять участие в розыгрыше очень просто: достаточно этим знаковым вечером выложить фотографию с хэштегами: #гордостьОмска, #выпуск2017Омск, #будущееОмска в социальную сеть.

А кульминационным моментом праздничного вечера станет фейерверк, который начнется в 22:50.

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