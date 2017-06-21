На Иртышской набережной пройдет бал-маскарад в честь омских школьников
В эту пятницу выпускников омских школ, их родителей и почетных гостей ждет масштабное торжество с праздничным салютом.
В эту пятницу выпускников омских школ, их родителей и почетных гостей ждет масштабное торжество с праздничным салютом.
В этом году одиннадцатый класс закончили свыше 4700 молодых омичей. Городской выпускной вечер пройдет в формате
Главной интригой вечера будет розыгрыш ценных призов и памятных сувениров от известных омских компаний. Принять участие в розыгрыше очень просто: достаточно этим знаковым вечером выложить фотографию с хэштегами: #гордостьОмска, #выпуск2017Омск, #будущееОмска в социальную сеть.
А кульминационным моментом праздничного вечера станет фейерверк, который начнется в 22:50.