Один из трех проблемных детсадов открылся в Хабаровске
Сегодня учреждение приняло 46 детей.
Сегодня учреждение приняло 46 детей.
Один из трех детских садов, которые пустовали с конца 2016 года, заработал в Хабаровске — сегодня воспитанников приняли на улице Сысоева, 16. Остальные два учреждения, на Фурманова и в Волочаевском городке, откроются не раньше 1 августа, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что весной в детсадах № 204, 184 и 23 прошла прокурорская проверка. Учреждения, построенные еще в прошлом году, не работали
«Детский сад в микрорайоне Строитель на улице Сысоева, 16
Представитель администрации добавила, что в городе заработали бывшие детсады минобороны, которые муниципалитет ранее взял на баланс.
«Четыре из них не имеют статуса общеобразовательного учреждения и функционируют как группы по присмотру и уходу за детьми. Еще два открылись на правах самостоятельного юридического лица и заработали как полноценные детские сады № 28 и 29», — сообщила Татьяна Матвеенкова.