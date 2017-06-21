Один из трех проблемных детсадов открылся в Хабаровске

Один из трех детских садов, которые пустовали с конца 2016 года, заработал в Хабаровске — сегодня воспитанников приняли на улице Сысоева, 16. Остальные два учреждения, на Фурманова и в Волочаевском городке, откроются не раньше 1 августа, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что весной в детсадах № 204, 184 и 23 прошла прокурорская проверка. Учреждения, построенные еще в прошлом году, не работали из-за отсутствия документов, которые нужны для получения лицензии.

«Детский сад в микрорайоне Строитель на улице Сысоева, 16 наконец-то начал свою работу. Сейчас он в режиме кратковременного пребывания детей, а с 22 июня перейдет на полный рабочий день — с 7:30 до 19:30. Пока в его стенах воспитываются 46 дошкольников, всего же детский сад № 23 рассчитан на 300 детей. Мы считаем, что через два месяца свободных мест уже не будет: сейчас лето — многие не прошли медкомиссию или отдыхают с родителями. Остальные два садика продолжают проходить надзорные проверки. Всего три сада должны принять около 800−900 малышей», — рассказала начальник отдела дошкольного образования профильного управления администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Представитель администрации добавила, что в городе заработали бывшие детсады минобороны, которые муниципалитет ранее взял на баланс.

«Четыре из них не имеют статуса общеобразовательного учреждения и функционируют как группы по присмотру и уходу за детьми. Еще два открылись на правах самостоятельного юридического лица и заработали как полноценные детские сады № 28 и 29», — сообщила Татьяна Матвеенкова.