Вильфанд посоветовал привыкать к резким чередованиям холода и жары

«Ученые-климатологи пришли к выводу, что в период глобального потепления — а глобальное потепление не вызывает сомнений — будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость, как угодно можно слово подобрать. Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

По его словам, это связано с тем, что земной шар теплеет неравномерно: быстро теплеет Арктика, на экваторе изменения почти незаметны.

«В результате разница температур между экватором и полюсом уменьшается, а это различие температур между экватором и полюсом — основа для возникновения циркуляции в атмосфере», — сказал Вильфанд.