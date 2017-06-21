Вильфанд посоветовал привыкать к резким чередованиям холода и жары
По словам главы Гидрометцентра, такие перемены связаны с глобальным потеплением.
По словам главы Гидрометцентра, такие перемены связаны с глобальным потеплением.
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Резкие чередования жары и холода будут усиливаться
«Ученые-климатологи пришли к выводу, что в период глобального потепления — а глобальное потепление не вызывает сомнений — будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость, как угодно можно слово подобрать. Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых», — сказал Вильфанд на
По его словам, это связано с тем, что земной шар теплеет неравномерно: быстро теплеет Арктика, на экваторе изменения почти незаметны.
«В результате разница температур между экватором и полюсом уменьшается, а это различие температур между экватором и полюсом — основа для возникновения циркуляции в атмосфере», — сказал Вильфанд.