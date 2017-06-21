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13:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская область не досчиталась денег от штрафов ГИБДД

Поступления от зафиксированных нарушений ПДД стали меньше на 65 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

За первые шесть месяцев 2017 года объем поступлений от штрафов ГИБДД в Новосибирской области составил 405 миллионов рублей. В прошлом году за такой же период собрали 470 млн.руб. Об этом в пресс-центре ГТРК сегодня заявил Генрих Малкин, инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУМВД по НСО.

«У этого есть вполне логичное объяснение — люди стараются воспользоваться правом заплатить штраф со скидкой 50%, и таких у нас больше половины,» — рассказал офицер.

Норма об оплате половины штрафа действует с 1-го января 2016 года. Идея направлена на снижение задолженности по данному виду платежей и увязана со сроками погашения. Льготный период действует 20 календарный дней. Есть и исключения из правил. В частности, это не распространяется на тех, кто управлял авто в нетрезвом виде.

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