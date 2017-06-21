Новосибирская область не досчиталась денег от штрафов ГИБДД
Поступления от зафиксированных нарушений ПДД стали меньше на 65 миллионов рублей.
Поступления от зафиксированных нарушений ПДД стали меньше на 65 миллионов рублей.
За первые шесть месяцев 2017 года объем поступлений от штрафов ГИБДД в Новосибирской области составил 405 миллионов рублей. В прошлом году за такой же период собрали 470 млн.руб. Об этом в
«У этого есть вполне логичное объяснение — люди стараются воспользоваться правом заплатить штраф со скидкой 50%, и таких у нас больше половины,» — рассказал офицер.
Норма об оплате половины штрафа действует с 1-го января 2016 года. Идея направлена на снижение задолженности по данному виду платежей и увязана со сроками погашения. Льготный период действует 20 календарный дней. Есть и исключения из правил. В частности, это не распространяется на тех, кто управлял авто в нетрезвом виде.