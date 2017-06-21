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13:33 (мск), источник: УНИАН

СБУ запретила въезд в Украину основателю группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову

Самойлов неоднократно приезжал на оккупированные территории и давал там концерты.

Источник: УНИАН

Известному российскому музыканту, основателю группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову, запретили въезд в Украину на 5 лет. Об этом пишет издание «Обозреватель», ссылаясь на ответ СБУ на запрос.

«Сообщаем, что указанному гражданину (Вадиму Самойлову) Службой безопасности Украины 29.04.2015, в интересах обеспечения государственной безопасности, запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет», — говорится в ответе СБУ.

Отметим, что Самойлов неоднократно приезжал на оккупированные территории и давал там концерты.

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