Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Супруг королевы Великобритании принц Филипп был госпитализирован этой ночью, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Супруг королевы Великобритании принц Филипп был госпитализирован этой ночью, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.
Сообщается, что решение о госпитализации было принято из соображений предосторожности в связи с инфекцией.
Как отмечается, он находится в хорошем расположении духа и сожалеет, что пропустит сегодняшнюю тронную речь королевы перед парламентом.
В мае этого года было объявлено, что 96-летний принц с осени прекратит публичную деятельность.