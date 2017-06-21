Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу

Сообщается, что решение о госпитализации было принято из соображений предосторожности в связи с инфекцией.

Как отмечается, он находится в хорошем расположении духа и сожалеет, что пропустит сегодняшнюю тронную речь королевы перед парламентом.

В мае этого года было объявлено, что 96-летний принц с осени прекратит публичную деятельность.