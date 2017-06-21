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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Супруг королевы Великобритании принц Филипп был госпитализирован этой ночью, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.

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Сообщается, что решение о госпитализации было принято из соображений предосторожности в связи с инфекцией.

Как отмечается, он находится в хорошем расположении духа и сожалеет, что пропустит сегодняшнюю тронную речь королевы перед парламентом.

В мае этого года было объявлено, что 96-летний принц с осени прекратит публичную деятельность.

Комментарии
6
А Б
Тот факт, что принц дожил до преклонного возраста, сохранив трезвый ум и здравую память, говорит не только о том, что у него хорошая наследственность, но также и об успехах медицины Великобритании, поддерживающей его здоровье.
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Юрий Жданов
Любого человека жалко. Выздоравливайте быстрее.
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Наталья Немцева
Плохо он к нам относится ! И это правильно!
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