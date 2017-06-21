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13:29 (мск), источник: Sputnik.md

Владельцев авто с иностранными номерами в Молдове могут оштрафовать

Владельцы транспортных средств с иностранными номерами могут быть оштрафованы, если не выполнят объявленное министерством транспорта условие.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Водители транспортных средств с иностранными номерами могут быть оштрафованы, если не приобретут виньетку в установленные законом сроки.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы информирует, что 30 июня 2017 года истекает 180-дневный срок нахождения на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами. В связи с этим рекомендуем их владельцам заплатить налог за пользование дорогами — приобрести виньетку на весь период нахождения в Молдове, чтобы избежать санкций, предусмотренных в статье 2873 Кодекса о правонарушениях», — говорится в сообщении Минтранса, опубликованном в среду.

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Как уточнили в ведомстве, если на территорию Молдовы такое транспортное средство ввезло физическое лицо, место жительства которого находится в другом государстве, и которое владеет водительскими правами той же страны, где живет, авто может находиться в нашей республике свыше 180 дней. При этом нужно заплатить 180 евро за каждые последующие 180 дней, в том числе за неполный такой период.

Виньетку можно приобрести в любом филиале Moldova Agroindbank, в платежных терминалах (QIWI, Paynet, Paymaster и MMPS), а также оплатить онлайн на портале www.vinieta.gov.md с помощью услуги MPay.

Если формуляр об оплате виньетки будет заполнять оператор банка, бенефициар заплатит за эту услугу 7 леев или 1,5% от оплачиваемого налога. Затем финучреждение выдаст подтверждение об оплате виньетки, которое нужно сохранять в течение всего периода нахождения на территории Молдовы.

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